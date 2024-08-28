AFP: Павел Дуров доставлен в суд

Фото: vk.com/Павел Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд, пишет французское издание AFP со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника издания, срок предварительного задержания Дурова уже истек.

Предпринимателя задержали 24 августа, позднее срок его содержания под стражей был продлен до 28 августа. Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях. По версии правоохранительных органов, Telegram якобы был соучастником педофилии, распространения наркотиков, мошенничества и других преступлений. Сам задержанный отказался предоставить необходимые данные по запросу уполномоченных органов.

После задержания Дурова команда мессенджера заявляла о соблюдении законов ЕС, в том числе "Закона о цифровых услугах". Инцидент вызвал волну критики как со стороны РФ, так и от представителей других стран. Слова поддержки высказали, в частности, американский журналист Такер Карлсон, бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск и многие другие.

Позднее в Евразийском международном университете сообщили, что уже направили в Нобелевский комитет представление о присуждении основателю Telegram Нобелевской премии.

