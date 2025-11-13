AFP: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции

Фото: Legion-Media.com/Eventpress

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров смог добиться отмены судебных ограничений, запрещающих ему покидать Францию. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в инстанции.

Помимо запрета на выезд из страны, предприниматель также был обязан регулярно отмечаться в полицейском участке в Ницце, напомнил собеседник агентства. Он уточнил, что на решение повлияло идеальное соблюдение Дуровым всех условий судебного контроля.

Под арест бизнесмен попал в конце августа 2024 года по обвинению в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Вскоре после этого основателя Telegram освободили под залог, но оставили под судебным контролем. В связи с этим он не мог покинуть территорию Франции. Исключения составляли только двухнедельные поездки в Дубай, где проживают родственники бизнесмена. Однако он был обязан заранее уведомлять следственного судью об отъезде.

После случившегося мессенджер обновил политику, дав пользователям возможность сообщать модераторам о незаконном контенте в личных группах. Также Telegram начал предоставлять информацию следователям Франции, чтобы помочь им идентифицировать злоумышленников.