Путин поручил продолжить расширение полосы безопасности на границе с Украиной в 2026 году

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Владимир Путин поручил продолжать расширение полосы безопасности на границе с Украиной в 2026 году. Об этом он высказался в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.

Глава государства заслушал доклад о протяженности нынешней зоны безопасности в разных районах. Он подчеркнул, что это является очень важной задачей, поскольку данная работа обеспечивает безопасность приграничных регионов РФ.

Ранее российский лидер потребовал ускорить внедрение в российскую армию робототехники и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он объяснил, что ВС РФ должны и впредь оставаться в авангарде технологического прогресса.

Президент также попросил не забывать про необходимость оснащения орбитальной группировки космических аппаратов нового поколения.

