Фото: kremlin.ru

Владимир Путин доволен качеством работы российской разведки. Об этом российский лидер заявил в интервью каналу India Today.

"Мне, наверное, лучше не давать оценку эффективности работы чужих разведок, но качеством работы своей я доволен", – сказал Путин.

Ранее пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР) указало, что Франция продолжает поиск вариантов прямого участия в украинском конфликте.

В заявлении отмечалось, что, если французские ЧВК появятся на территории Украины, они станут первоочередной законной целью Вооруженных сил России.

В СВР также утверждали, что Британия может попытаться подорвать миротворческие усилия американского лидера Дональда Трампа. Например, британские спецслужбы планируют дискредитировать Трампа через обвинения в связях с советскими и российскими спецслужбами.