Фото: whitehouse.gov

Британия может попытаться подорвать миротворческие усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР России.

По данным ведомства, Лондон опасается, что активность главы Белого дома может помешать планам продолжать извлекать выгоду, зарабатывая "на крови украинцев". В связи с этим британские спецслужбы разработали план действий.

В частности, они планируют дискредитировать Трампа через обвинения в связях с советскими и российскими спецслужбами.

"Состряпаны планы реанимации фейковых досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами", – говорится в сообщении.

При этом способность самого президента США поставить на место британцев за попытки использовать против него ложные обвинения, как считают в СВР, не вызывает сомнений.

Вместе с тем в службе обратили внимание на настойчивую позицию Великобритании по продолжению украинского конфликта. По данным, поступающим в СВР, многие европейцы задаются вопросом, почему Лондон, несмотря на тяжелое положение ВСУ на фронте, стремится к продолжению боевых действий и убеждает партнеров в возможности нанесения России стратегического поражения.

В пресс-бюро выразили уверенность, что данная позиция связана с тяжелым финансовым положением Соединенного Королевства, которое власти страны пытаются вытянуть именно с помощью СВО.

"Некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в локомотив национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств стран ЕС. Ожидаемый доход – свыше 6 миллиардов долларов", – пояснили в ведомстве.

Однако развитие событий на фронте в конечном счете заставит британцев искать новые источники доходов, не связанные с поддержкой Украины, заключили в СВР.

Ранее министр обороны Британии Джон Хилл раскрыл, что руководство страны подготовило план отправки войск на Украину после завершения боевых действий. Обновление стратегии произошло в рамках "коалиции готовности" после проверки готовности и разведывательных миссий на Украине летом.

В частности, британское военное командование определило, какие войска будут направлены и где будут расположены их штабы. По словам Хила, военнослужащие будут размещены вдали от линии фронта.

