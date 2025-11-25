Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 11:45

Политика

В СВР заявили о готовности Лондона "сбить настрой" Трампа по украинскому конфликту

Фото: whitehouse.gov

Британия может попытаться подорвать миротворческие усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР России.

По данным ведомства, Лондон опасается, что активность главы Белого дома может помешать планам продолжать извлекать выгоду, зарабатывая "на крови украинцев". В связи с этим британские спецслужбы разработали план действий.

В частности, они планируют дискредитировать Трампа через обвинения в связях с советскими и российскими спецслужбами.

"Состряпаны планы реанимации фейковых досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами", – говорится в сообщении.

При этом способность самого президента США поставить на место британцев за попытки использовать против него ложные обвинения, как считают в СВР, не вызывает сомнений.

Вместе с тем в службе обратили внимание на настойчивую позицию Великобритании по продолжению украинского конфликта. По данным, поступающим в СВР, многие европейцы задаются вопросом, почему Лондон, несмотря на тяжелое положение ВСУ на фронте, стремится к продолжению боевых действий и убеждает партнеров в возможности нанесения России стратегического поражения.

В пресс-бюро выразили уверенность, что данная позиция связана с тяжелым финансовым положением Соединенного Королевства, которое власти страны пытаются вытянуть именно с помощью СВО.

"Некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в локомотив национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств стран ЕС. Ожидаемый доход – свыше 6 миллиардов долларов", – пояснили в ведомстве.

Однако развитие событий на фронте в конечном счете заставит британцев искать новые источники доходов, не связанные с поддержкой Украины, заключили в СВР.

Ранее министр обороны Британии Джон Хилл раскрыл, что руководство страны подготовило план отправки войск на Украину после завершения боевых действий. Обновление стратегии произошло в рамках "коалиции готовности" после проверки готовности и разведывательных миссий на Украине летом.

В частности, британское военное командование определило, какие войска будут направлены и где будут расположены их штабы. По словам Хила, военнослужащие будут размещены вдали от линии фронта.

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика