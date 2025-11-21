Великобритания подготовила план отправки войск на Украину

Фото: 123RF.com/bellphotography423

Руководство Великобритании подготовило план отправки войск на Украину после завершения боевых действий, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова министра обороны страны Джона Хили.

Обновление плана произошло в рамках так называемой коалиции готовности после проведения проверки готовности и разведывательных миссий на Украине летом. При этом британское военное командование определило, какие именно войска будут направлены на Украину, а также где будут расположены их штабы.

По информации издания, Великобритания хочет разместить военных вдали от линии фронта.

Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Британии планируют применение боевых пловцов для атак на критически важную инфраструктуру России.

Он уточнил, что спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях против РФ. Совместно с британской разведкой планируются вылазки украинских диверсионных групп в приграничье РФ, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением БПЛА, безэкипажных катеров и боевых пловцов.

