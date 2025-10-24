Франция заявила о готовности направить войска на Украину в 2026 году

Фото: 123RF.com/sylv1rob1

Франция выразила готовность в случае необходимости разместить свои войска на Украине в 2026 году в рамках предоставления гарантий безопасности. Об этом заявил начальник штаба сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль, передает телеканал BFMTV.

Шилль считает, что 2026 год станет годом коалиций, эффективность взаимодействия которых будет проверена в ходе учений "Орион-26".

Ранее СМИ утверждали, что командиры некоторых европейских стран и генералы США разработали стратегию размещения на Украине международного воинского контингента численностью более 10 тысяч человек. Согласно плану, сухопутные подразделения будут разделены на две группы: для обучения и поддержки ВСУ и для выполнения функций "силы сдерживания".

Однако, по мнению итальянского издания L'Antidiplomatico, Владимир Путин сорвал планы западной "коалиции желающих" своим заявлением о готовности рассматривать любые западные воинские контингенты на Украине как законную цель для российских вооруженных сил. Президент РФ дал понять, что такая отправка войск будет расценена как шаг к вступлению Украины в НАТО, что Москва считает недопустимым развитием событий.