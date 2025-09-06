Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сорвал планы "коалиции желающих" своим заявлением. Об этом сообщило итальянское издание L'Antidiplomatico.

"О чем в Париже думали всадники апокалипсиса, рьяные поджигатели войны, готовые отправить "тридцать тысяч человек" на Украину, о которых Владимир Путин уже сказал, что в этом случае они станут "законной целью" российского оружия?" – говорится в сообщении.

Как указало издание, российский лидер дал понять, что отправка западных военных на Украину будет расцениваться в качестве первого шага к ее вступлению в НАТО, что считается недопустимым развитием событий.

По утверждению СМИ, командиры некоторых стран Европы и генералы США уже разработали стратегию размещения международного воинского контингента на Украине. Его численность может превысить 10 тысяч человек.

Согласно плану, сухопутные подразделения разделят на две группы: одна будет обучать и поддерживать военных Украины, другая – предотвращать угрозы. Воздушное пространство, вероятно, будут контролировать военно-воздушные силы за пределами страны.

Путин указывал на отсутствие необходимости в размещении западных войск на Украине в случае достижения долгосрочного мира. При этом президент заверил, что Россия будет соблюдать мирные договоренности и уважать гарантии безопасности, которые планируется подготовить для обеих сторон.

