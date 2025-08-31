Профессор Миршаймер: Европа проиграет при вводе войск НАТО на Украину

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины обернется прямым противостоянием с армией РФ, в результате которого Европа потерпит поражение. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Deep Dive.

Он напомнил, что российская сторона ясно дала понять, что как только НАТО введет на Украину свои военные подразделения, то бойцы РФ направят свое оружие против них.

Миршаймер также указал на малочисленность войск Европы и их плохую подготовку. Они обречены на поражение, заключил эксперт.

Россия негативно относится к обсуждениям на Западе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что продвижение инфраструктуры НАТО и ее инфильтрация на Украине является одной из первопричин конфликта с Киевом.

По информации СМИ, президент США Дональд Трамп также обсуждает с европейскими лидерами возможность отправки сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину в качестве "гарантий безопасности". Эти ЧВК будут заниматься строительством фортификационных сооружений и военных баз, а также защищать интересы американского бизнеса на территории Украины.