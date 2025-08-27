Форма поиска по сайту

27 августа, 16:05

Политика

Песков заявил, что РФ негативно относится к идее отправки войск НАТО на Украину

Фото: 123RF/kaninstudio

Россия негативно относится к обсуждениям на Западе о возможности присутствия европейских военных на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно, не существует европейских военных – существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО", – заметил представитель Кремля.

Он обратил внимание, что продвижение инфраструктуры Альянса и ее инфильтрация на Украине является одной из первопричин конфликта с Киевом.

Ранее так называемая "коалиция желающих" выразила готовность направить свои силы на Украину по завершении боевых действий. В частности, коалиция некоторых европейских государств готова помочь обезопасить небо и моря Украины, а также восстановить ее армию.

При этом президент США Дональд Трамп отмечал, что размещение войск Франции и Германии на Украине не должно быть проблемой для России. Также он заверял, что американских военных на украинской территории не будет до тех пор, пока он остается на посту главы Штатов.

