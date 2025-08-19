Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 15:18

Политика

Трамп заявил, что Франция и Германия хотят разместить войска на Украине

Фото: AP Photo/Thomas Padilla

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Франция и Германия хотят разместить свои войска на Украине после урегулирования конфликта.

"Не думаю, что это будет проблемой (для России. – Прим. ред.)", – сказал глава Белого дома.

Он также заверил, что американских военных не будет на украинской территории, пока он остается на посту главы США.

Ранее сообщалось, что "коалиция желающих" готова отправить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. По итогам виртуального совещания члены организации выразили готовность помочь обезопасить небо и моря Украины, а также восстановить ее армию.

Более того, коалиция высоко оценила обязательство Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности, в которых страны Европы "будут играть жизненно важную роль".

Лавров заявил, что Россия готова к любым форматам работы по Украине

Читайте также


Сюжеты: Спецоперация на Украине , Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика