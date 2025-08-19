Трамп заявил, что Франция и Германия хотят разместить войска на Украине

Фото: AP Photo/Thomas Padilla

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Франция и Германия хотят разместить свои войска на Украине после урегулирования конфликта.

"Не думаю, что это будет проблемой (для России. – Прим. ред.)", – сказал глава Белого дома.

Он также заверил, что американских военных не будет на украинской территории, пока он остается на посту главы США.

Ранее сообщалось, что "коалиция желающих" готова отправить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. По итогам виртуального совещания члены организации выразили готовность помочь обезопасить небо и моря Украины, а также восстановить ее армию.

Более того, коалиция высоко оценила обязательство Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности, в которых страны Европы "будут играть жизненно важную роль".