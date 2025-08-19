Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

Это стало ответом на вопрос, может ли американский лидер прилететь в Москву до конца года. Лавров добавил, что Владимир Путин подтвердил приглашение, на которое Трамп отреагировал словами, что это "очень интересно".

Во время телефонного разговора, который состоялся в ночь на 19 августа, лидеры подтвердили понимание того, что украинский кризис должен быть урегулирован так, чтобы больше не повториться, добавил дипломат. Должны быть обеспечены законные права всех народов и стран.

"Вашингтон заинтересован в урегулировании не ради того, чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после минских договоренностей", – пояснил Лавров.

При этом вопрос санкций во время саммита России и США на Аляске не обсуждался. Министр объяснил, что многие эксперты и политики сходятся во мнении, что снятие санкций может сыграть "негативную роль".

"Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов", – подчеркнул Лавров.

Комментируя слова финского президента Александра Стубба о Московском перемирии, которое было подписано между СССР и Финляндией в 1944 году, политик отметил, что территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей.

Лавров объяснил, что в этом перемирии было сказано о вечном нейтралитете сторон и что ни одна из них не будет вступать в структуры, направленные против другой страны.

"Где все это? Сейчас они вступили в ту структуру, которая считает Россию врагом. Поэтому, если он имеет в виду территориальные изменения, которые произошли по итогам Второй мировой войны, да, – это один из ее результатов", – заявил глава МИД.

В то же время в подходе Европы по украинскому урегулированию чувствуется высокомерное отношение. Однако без уважения интересов России и прав русских не может идти речи ни о каких договоренностях.

"Без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи быть не может, потому что именно эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования", – заключил министр.

Встреча Путина и Трампа состоялась в Анкоридже в ночь на 16 августа. Американский лидер заявил, что провел "отличные переговоры", и добавил, что у сторон есть шанс для мирного урегулирования. Трамп также назвал президента России "сильным и умным" лидером.

По словам Путина, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Он также заявил, что Россия готова работать над безопасностью. Украины и заинтересована в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Трампа. Глава Белого дома заявлял, что прекратит поддержку Киева, если не сможет заключить сделку с украинским лидером. Позже прошла встреча с Зеленским, Трампом и лидерами стран Евросоюза. Американский президент назвал ее "очень плодотворной" и подчеркнул, что в ходе нее обсуждались гарантии безопасности Украине, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США.

