Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

02:57

В Кремле сообщили, что переговоры РФ и США завершились

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Переговоры России и США в Анкоридже на Аляске завершились. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Кремля.

В этом канале также опубликовали видео небольшого закулисного общения Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после проведенной ими совместной пресс-конференции.

Видео: телеграм-канал "Кремль. Новости"

После мероприятия российский президент возложил цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон", где покоятся останки советских летчиков и моряков, обеспечивавших поставки техники по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Политики практически одновременно покинули свои самолеты на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Спустя примерно 2 часа и 45 минут переговоры в узком составе завершились.

Президент РФ заявил, что переговоры с США прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Он добавил, что Россия готова работать над безопасностью Украины. Москва хочет, чтобы урегулирование конфликта носило устойчивый и долгосрочный характер.

Американский лидер подчеркнул, что сделки по Украине пока не было достигнуто. Тем не менее у сторон появился неплохой шанс достичь мирного урегулирования. Трамп подчеркнул, что Москва и Вашингтон согласовали очень много вопросов в рамках прошедших переговоров.

