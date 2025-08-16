Путин и Трамп завершили пресс-конференцию, не ответив на вопросы журналистов

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп завершили свои выступления на совместной пресс-конференции после прошедших переговоров. Мероприятие продлилось чуть более 12 минут.

Лидеры двух стран не стали отвечать на вопросы прессы. После сделанных заявлений они пожали друг другу руки и покинули сцену.

Путин и Трамп завершили переговоры в формате группы "три на три" в рамках саммита двух стран в Анкоридже на Аляске. В общей сложности делегации стран общались на протяжении 2 часов и 45 минут – это стало самой продолжительной двусторонней встречей Трампа и Путина за всю историю.

По итогам переговоров президент РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису вокруг Украины.

Глава РФ выразил надежду, что достигнутые на Аляске договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы и восстановления отношений РФ и США.

Трамп, в свою очередь, отметил, что у сторон появился неплохой шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению конфликта пока не достигнута. Он собирается созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами по НАТО, чтобы проинформировать их о содержании встречи с Путиным.