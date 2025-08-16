Трамп заявил, что у России и США огромный потенциал для сотрудничества

Фото: 123RF/palinchak

Россия и США имеют огромный потенциал для сотрудничества, в том числе экономического. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, которое было записано на борту президентского самолета по пути на Аляску.

"У России очень ценная земля. У нас огромный потенциал для того, чтобы наладить отличные отношения, отличные деловые отношения", – подчеркнул Трамп.

Он также рассказал, что во время телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил ему о настроенности Владимира Путина на достижение договоренности по Украине. По мнению Трампа, Путин хочет заключить сделку и прекратить конфликт.

При этом глава Белого дома выразил уверенность, что если бы он не победил на выборах в США, то украинский конфликт уже мог бы перерасти в третью мировую войну. Трамп также допустил, что может ввести вторичные санкции против РФ, однако добавил, что, возможно, этого не придется делать.

Кроме того, президент США отмечал, что может обсудить с российской стороной соглашения в ядерной сфере.

Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились на Аляске. С российской стороны во встрече принимали участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель лидера Стивен Уиткофф.

Трамп рассчитывает, что в его следующей встрече с Путиным также примет участие украинский президент Владимир Зеленский.