NBC: прием Путина на Аляске контрастирует с перепалкой Трампа и Зеленского

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Прием президентом США Дональдом Трампом Владимира Путина на Аляске резко контрастирует с перепалкой американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме в феврале этого года. На это указало издание NBC News.

Журналисты сочли прием Путина на Аляске теплым. Кроме того, они указали на жестикуляцию и поведение Трампа, улыбающегося рядом с российским лидером, что резко контрастирует с его встречей с Зеленским.

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил РИА Новости, что первые минуты встречи и доверительное общение Путина и Трампа говорят о стремлении двух лидеров решить накопившиеся проблемы не только двухсторонних отношений.

В свою очередь, сенатор Наталия Косихина подчеркнула, что президенты РФ и США продемонстрировали высокий уровень доверия друг к другу, сев в один автомобиль после прибытия на Аляску. Таким образом они показали, что готовы к открытому диалогу, добавила она.

Переговоры Путина и Трампа стартовали в закрытом для прессы формате на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Лидеры общаются через переводчиков.

В составе российской делегации на переговорах помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Трамп заявил, что в ходе переговоров хочет подготовить почву для договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также рассчитывает на встречу Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после саммита на Аляске.