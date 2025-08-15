15 августа, 22:30Политика
Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске
Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson
Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стартовали на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Лидеры общаются через переводчиков.
С российской стороны во встрече также принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель лидера Стивен Уиткофф.
Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме в одном из помещений военной базы. Комната украшена российским триколором и звездно-полосатым флагом США.
Путин и Трамп начали встречу без традиционных для саммитов вступительных слов. Лидеры повернулись к фотографам для нескольких снимков, однако после журналистов вывели из помещения.
Ожидается, что их встреча может занять 6–7 часов. Главными темами станут урегулирование конфликта на Украине и развитие сотрудничества между Россией и США.
После переговоров ожидается совместная пресс-конференция лидеров стран. В качестве слогана встречи была выбрана фраза pursuing peace ("В погоне за миром") .
Саммит РФ и США на Аляске может продлиться 7 часов