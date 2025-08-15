Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стартовали на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Лидеры общаются через переводчиков.

С российской стороны во встрече также принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель лидера Стивен Уиткофф.

Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме в одном из помещений военной базы. Комната украшена российским триколором и звездно-полосатым флагом США.

Путин и Трамп начали встречу без традиционных для саммитов вступительных слов. Лидеры повернулись к фотографам для нескольких снимков, однако после журналистов вывели из помещения.



Российский лидер прибыл на Аляску около 22:00. Политики практически одновременно покинули свои самолеты и направились друг к другу. Трамп аплодисментами поприветствовал Путина, который шел по красной дорожке, затем они пожали друг другу руки.

Ожидается, что их встреча может занять 6–7 часов. Главными темами станут урегулирование конфликта на Украине и развитие сотрудничества между Россией и США.

После переговоров ожидается совместная пресс-конференция лидеров стран. В качестве слогана встречи была выбрана фраза pursuing peace ("В погоне за миром") .

