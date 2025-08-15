Глава РФПИ Дмитриев встретил медведя перед саммитом на Аляске

Фото: x.com/Kirill A. Dmitriev

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил медведя перед саммитом Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

"Надеюсь, что это хороший знак", – написал он в соцсети X.

Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Российско-американские переговоры могут занять 6–7 часов, для них выбран слоган pursuing peace ("В погоне за миром").

Ожидается, что сначала состоится беседа лидеров России и США в формате "три на три", затем разговор продолжится за ланчем.

Российскую сторону представят помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и Дмитриев.

Главными темами встречи станут урегулирование конфликта на Украине и развитие сотрудничества между Россией и США. После переговоров планируется совместная пресс-конференция лидеров стран.

