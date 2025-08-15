Белый дом объявил, что встреча Трампа и Путина начнется 15 августа в 22:00

Фото: 123RF/coffe72

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске начнется в пятницу, 15 августа, в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве). Об этом говорится в графике Трампа, который предоставил Белый дом.

"11:00 – президент (Трамп. – Прим. ред.) участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации", – следует из графика.

Согласно этому расписанию, Трамп планирует вылететь из Аляски уже в 17:45 по местному времени (04:45 16 августа по московскому времени).

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени. Беседа президентов пройдет в формате тет-а-тет, а затем состоятся переговоры в составе делегаций. После Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

В ходе переговоров американский лидер собирается подтолкнуть Путина к прекращению конфликта на Украине. Также Трамп ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам российского лидера и украинского президента Владимира Зеленского за одним столом.

Российский президент по пути на Аляску сделал остановку в Магадане. Там Путин планирует посетить завод "Омега-Си", спорткомплекс "Президентский", общественно-культурный центр парка "Маяк" и возложить цветы к памятнику летчикам-героям. После совещания с властями региона он продолжит путь на Аляску.