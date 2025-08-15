Путин прибыл в Магадан перед саммитом на Аляске

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по пути на Аляску сделал остановку в Магадане. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный. Путин там неоднократно бывал и еще будучи премьером. И затем он отправится уже на Аляску, где приступит уже к российско-американским делам", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

В Магадане президент РФ посетит завод "Омега-Си", спорткомплекс "Президентский", общественно-культурный центр парка "Маяк", а также возложит цветы к памятнику летчикам-героям. Путин планирует в том числе провести совещание и встретиться с главой региона Сергеем Носовым.

Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В них также будут участвовать делегации стран и группа экспертов.

Главной темой станет вопрос урегулирования кризиса на Украине. Помимо этого, стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество. Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным в 75%. Он также сказал, что готов применить санкции в случае провала переговоров.