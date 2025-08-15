Flightradar24: самолет Ил-96-300 приземлился в Анкоридже на Аляске

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" приземлился в аэропорту Анкориджа на Аляске. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Воздушное судно приземлилось примерно в 02:09 по московскому времени. По информации ТАСС, на нем могут находиться журналисты кремлевского пула и часть делегации РФ, направляющаяся на саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Первый борт, вылетевший из аэропорта Внуково 14 августа, приземлился на Аляске вечером того же дня. Предполагалось, что на борту была одна из передовых групп, которая занималась подготовкой встречи лидеров России и Соединенных Штатов.

Переговоры Путина и Трампа состоятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В них также примут участие делегации стран и группа экспертов.

В ходе встречи будут обсуждаться урегулирование украинского конфликта и двустороннее сотрудничество. После переговоров ожидается совместная пресс-конференция Путина и Трампа.