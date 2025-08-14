Два самолета Ил-96 вылетели из Москвы в Анкоридж

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Два самолета Ил-96 отряда "Россия" отправились из Москвы в Анкоридж в преддверии саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Первый борт, вылетевший из аэропорта Внуково 14 августа, уже приземлился на Аляске, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. По данным агентства, там могла находиться одна из передовых групп, которая занималась подготовкой встречи лидеров России и Соединенных Штатов.

Из Внуково-2 в Анкоридж в 16:24 по московскому времени направился второй самолет Ил-76 с журналистами кремлевского пула и частью российской делегации. Все пассажиры, среди которых около 50 представителей СМИ, прошли обычный предполетный досмотр и таможенные процедуры. Предположительное время прибытия – 02:59.

Переговоры Путина и Трампа состоятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В них также примут участие делегации стран и группа экспертов.

В состав делегации от России вошли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В ходе встречи будут обсуждаться урегулирование украинского конфликта и двустороннее сотрудничество. После переговоров ожидается совместная пресс-конференция Путина и Трампа.