14 августа, 17:52Политика
Песков указал, что сейчас обсуждение украинского конфликта идет между РФ и США
Фото: kremlin.ru
В настоящий момент идет обсуждение украинского конфликта между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, речь идет о встрече Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Обсуждение позиции украинского президента Владимира Зеленского относительно мирных инициатив относится к последующим этапам.
В свою очередь, Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в украинском конфликте.
"Знаете, я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", – сказал американский лидер в беседе с Fox News.
Глава Белого дома также намерен дать возможность России и Украине самим обсуждать возможное соглашение по урегулированию конфликта. По словам Трампа, он не собирается вести переговоры о соглашении. Однако, добавил президент США, он позвонит Зеленскому в случае удачной встречи с Путиным на Аляске.
"Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой", – заключил Трамп.
Встреча лидеров России и США пройдет в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В переговорах примут участие по пять членов делегаций от каждой страны и группа экспертов.
По завершении встречи Путин и Трамп планируют провести совместную пресс-конференцию. При этом продолжительность встречи будет зависеть от хода дискуссии.
Центральной темой саммита станет вопрос урегулирования украинского конфликта. Кроме того, планируется обсудить двустороннее сотрудничество России и США, в том числе в торговой сфере.
Как писали СМИ, глава Белого дома уже сказал Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на саммите с Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине.
В свою очередь, Зеленский ранее заявлял, что не признает результаты встречи, поскольку, по его мнению, разговор важен для двусторонних отношений, но без Киева стороны "ничего принять не смогут" по украинскому вопросу.
