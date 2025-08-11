Политолог Кортунов: переговоры Путина и Трампа на Аляске могут продлиться до 12 часов

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Главной темой обсуждения лидеров станет украинский конфликт. Какие договоренности могут быть достигнуты и как событие воспринимают в мире, разбиралась Москва 24.

Предварительные переговоры

Российско-американский саммит пройдет в Анкоридже на Аляске 15 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Начало переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа запланировано на 14:00 по местному времени (в Москве из-за разницы часовых поясов к этому моменту уже наступит 16-е число).

Предполагается, что президенты встретятся на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон. В связи с этим над Анкориджем на целый день перекроют небо по протоколу "перемещения VIP-персоны". Ограничения распространятся в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 километра).

Кроме того, из-за события в городе не осталось свободных мест в отелях. Причем настолько сильный ажиотаж не характерен для региона, пояснила RT одна из сотрудниц туриндустрии штата Ирина Дергулева.



Рассуждая о целях предстоящего саммита, Трамп отмечал, что речь пойдет о прекращении боевых действий на Украине. По словам американского лидера, разговор должен стать конструктивным, хотя он и является "предварительным".



Дональд Трамп президент США Я скажу ему: "Вам следует прекратить эту войну. Вам следует прекратить ее". И он не будет связываться со мной.

Обсудить, в частности, планируется возможность обмена территориями "на благо Украины", указал глава Белого дома. Вместе с тем потребуется предусмотреть, чтобы изменения границ оказались выгодны для всех участников конфликта, добавил он.

"Но будут и плохие вещи для обеих сторон", – подчеркнул Трамп, не пояснив, что под этим имеется в виду.

Американский президент также попытается организовать прямые переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако не исключено, что все усилия не принесут результатов и Штатам придется отказаться от урегулирования конфликта, заметил он.

По завершении саммита Трамп проинформирует об итогах Зеленского, а также европейских лидеров. При этом с последними он может связаться сразу после выхода из переговорной комнаты, добавил лидер США.

Между тем 12 августа об исходе грядущих переговоров поговорили в ходе телефонного звонка и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с госсекретарем США Марко Рубио. Оба сошлись на том, что встреча станет успешной.

"Серьезный диалог"

У российско-американского саммита есть перспективы стать историческим. В процессе обсуждения Владимир Путин и Дональд Трамп выработают способы решения всех "узловых" проблем, включая напряженность в отношениях РФ и США, заявил "Газете.ру" председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"На это (позитивный исход. – Прим. ред.) надеется большинство конструктивных политиков в мире. <...> При этом давить на нашу страну или разговаривать языком ультиматумов бесполезно", – сказал депутат.

С тем, что во время встречи затронут не только украинский кризис, согласился в беседе с изданием "Аргументы и Факты" политолог-американист Малек Дудаков. Речь, предположительно, пойдет об экономических аспектах – пошлинах и санкциях против РФ и ее торговых партнеров, а также перспективах совместных проектов, в том числе и на Аляске.

Не исключено, что лидеры поговорят и про стратегическую безопасность, считает Дудаков. Например, о возможности возобновления договора СНВ-3 (документ между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. – Прим. ред.).

В целом актуальных вопросов накопилось настолько много, что переговоры могут продлиться до 12 часов, сказал изданию "Абзац" политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Ясно, что стороны настроены на серьезный диалог. Тем более что они понимают, что ожидания от этой встречи высоки во всем мире. Поэтому если все кончится ничем, то будет нанесен определенный ущерб политической репутации, которого допускать никому не хочется.

Не быстрыми окажутся и последующие переговоры, которые запустятся после встречи лидеров России и США. Сейчас обе стороны лишь начинают сближаться и обсуждать точки пересечения, однако полноценных результатов удастся достигнуть не раньше, чем через 3–6 месяцев, отметил в эфире радио "Говорит Москва" член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Это действительно длительный процесс, в течение которого, скорее всего, будут продолжаться боевые действия", – уточнил он.

Между тем в Европе к предстоящим переговорам относятся настороженно. Там считают, что все договоренности должны согласовываться с президентом Украины Владимиром Зеленским и самим ЕС. По информации New York Times, соответствующую позицию канцлер Германии Фридрих Мерц намерен озвучить в ходе видеоконференции с Дональдом Трампом, запланированной на 13 августа.

"Это будет очередная попытка господина Мерца и его коллег предотвратить односторонние действия господина Трампа и не дать ему попасть под влияние господина Путина", – говорится в материале СМИ.

Сам Зеленский, в свою очередь, пригрозил непризнанием итогов саммита на Аляске. Он также подчеркнул, что разговор президентов России и США важен для отношений этих двух стран, но никак не влияет на украинский вопрос.