Политолог Кортунов: переговоры Путина и Трампа на Аляске могут продлиться до 12 часов

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Главной темой обсуждения лидеров станет украинский конфликт. Какие договоренности могут быть достигнуты и как событие воспринимают в мире, разбиралась Москва 24.
Предварительные переговоры
Российско-американский саммит пройдет в Анкоридже на Аляске 15 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Начало переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа запланировано на 14:00 по местному времени (в Москве из-за разницы часовых поясов к этому моменту уже наступит 16-е число).
Предполагается, что президенты встретятся на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон. В связи с этим над Анкориджем на целый день перекроют небо по протоколу "перемещения VIP-персоны". Ограничения распространятся в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 километра).
Кроме того, из-за события в городе не осталось свободных мест в отелях. Причем настолько сильный ажиотаж не характерен для региона, пояснила RT одна из сотрудниц туриндустрии штата Ирина Дергулева.
Рассуждая о целях предстоящего саммита, Трамп отмечал, что речь пойдет о прекращении боевых действий на Украине. По словам американского лидера, разговор должен стать конструктивным, хотя он и является "предварительным".
Обсудить, в частности, планируется возможность обмена территориями "на благо Украины", указал глава Белого дома. Вместе с тем потребуется предусмотреть, чтобы изменения границ оказались выгодны для всех участников конфликта, добавил он.
"Но будут и плохие вещи для обеих сторон", – подчеркнул Трамп, не пояснив, что под этим имеется в виду.
Американский президент также попытается организовать прямые переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако не исключено, что все усилия не принесут результатов и Штатам придется отказаться от урегулирования конфликта, заметил он.
По завершении саммита Трамп проинформирует об итогах Зеленского, а также европейских лидеров. При этом с последними он может связаться сразу после выхода из переговорной комнаты, добавил лидер США.
Между тем 12 августа об исходе грядущих переговоров поговорили в ходе телефонного звонка и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с госсекретарем США Марко Рубио. Оба сошлись на том, что встреча станет успешной.
"Серьезный диалог"
У российско-американского саммита есть перспективы стать историческим. В процессе обсуждения Владимир Путин и Дональд Трамп выработают способы решения всех "узловых" проблем, включая напряженность в отношениях РФ и США, заявил "Газете.ру" председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"На это (позитивный исход. – Прим. ред.) надеется большинство конструктивных политиков в мире. <...> При этом давить на нашу страну или разговаривать языком ультиматумов бесполезно", – сказал депутат.
С тем, что во время встречи затронут не только украинский кризис, согласился в беседе с изданием "Аргументы и Факты" политолог-американист Малек Дудаков. Речь, предположительно, пойдет об экономических аспектах – пошлинах и санкциях против РФ и ее торговых партнеров, а также перспективах совместных проектов, в том числе и на Аляске.
Не исключено, что лидеры поговорят и про стратегическую безопасность, считает Дудаков. Например, о возможности возобновления договора СНВ-3 (документ между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. – Прим. ред.).
В целом актуальных вопросов накопилось настолько много, что переговоры могут продлиться до 12 часов, сказал изданию "Абзац" политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Не быстрыми окажутся и последующие переговоры, которые запустятся после встречи лидеров России и США. Сейчас обе стороны лишь начинают сближаться и обсуждать точки пересечения, однако полноценных результатов удастся достигнуть не раньше, чем через 3–6 месяцев, отметил в эфире радио "Говорит Москва" член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
"Это действительно длительный процесс, в течение которого, скорее всего, будут продолжаться боевые действия", – уточнил он.
Между тем в Европе к предстоящим переговорам относятся настороженно. Там считают, что все договоренности должны согласовываться с президентом Украины Владимиром Зеленским и самим ЕС. По информации New York Times, соответствующую позицию канцлер Германии Фридрих Мерц намерен озвучить в ходе видеоконференции с Дональдом Трампом, запланированной на 13 августа.
"Это будет очередная попытка господина Мерца и его коллег предотвратить односторонние действия господина Трампа и не дать ему попасть под влияние господина Путина", – говорится в материале СМИ.
Сам Зеленский, в свою очередь, пригрозил непризнанием итогов саммита на Аляске. Он также подчеркнул, что разговор президентов России и США важен для отношений этих двух стран, но никак не влияет на украинский вопрос.