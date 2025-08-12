Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Фото: kremlin.ru

Саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в пятницу, 15 августа, в Анкоридже на Аляске. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

По ее словам, утром указанного дня американский лидер отправится на двустороннюю встречу "через всю страну". Цель саммита – лучше понять позицию России для достижения мира на Украине.

"Цель этой встречи для президента (Трампа. – Прим. ред.) заключается в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне", – сказала Левитт, передав надежду американского лидера на трехсторонний саммит с участием Украины в будущем.

В Белом доме также отметили, что Россия и США для встречи обсуждали много возможных мест, но остановились на Аляске. Американская сторона считает честью визит Путина в этот штат. С ним Трамп планирует поговорить в том числе один на один.

Ожидается, что лидеры начнут переговоры в 14:00 по местному времени. В таком случае в Москве из-за разницы часовых поясов они начнутся 16 августа.

В день встречи небо над Анкориджем будет перекрыто. Ограничения распространятся в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоту до 18 тысяч футов (около 5,5 километра).

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение российско-американского саммита на Аляске.