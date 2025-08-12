Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита на Аляске

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита России и США на Аляске, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, разговор Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть важен для двустороннего трека, однако по вопросу Украины без представителей страны "они ничего принять не смогут".

"Я верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает", – добавил украинский лидер.

Предполагается, что Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа в 14:00 по местному времени. В таком случае в Москве из-за разницы часовых поясов они начнутся 16-го числа.

Основной темой встречи станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Глава США планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. При этом, как утверждали журналисты, Зеленский не будет присутствовать на переговорах.