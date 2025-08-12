12 августа, 18:02Политика
Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита на Аляске
Фото: ТАСС/Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита России и США на Аляске, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
По словам Зеленского, разговор Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может быть важен для двустороннего трека, однако по вопросу Украины без представителей страны "они ничего принять не смогут".
"Я верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает", – добавил украинский лидер.
Предполагается, что Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа в 14:00 по местному времени. В таком случае в Москве из-за разницы часовых поясов они начнутся 16-го числа.
Основной темой встречи станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Глава США планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. При этом, как утверждали журналисты, Зеленский не будет присутствовать на переговорах.
Планируемая встреча Путина и Трампа вызвала гостиничный бум на Аляске