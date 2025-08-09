Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Фото: ТАСС/EPA/ALEXANDER NEMENOV

Встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа действительно пройдет на Аляске 15 августа. Информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что Россия и США посвятят ближайшие дни подготовке предстоящего саммита. По его словам, Путин и Трамп в ходе переговоров на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Также помощник президента сообщил, что Трампу было передано приглашение посетить Россию для проведения следующих переговоров лидеров двух стран.

Ранее Трамп объявил в соцсети Truth Social, что его встреча с Владимиром Путиным состоится на Аляске 15 августа. При этом он отметил, что дополнительная информация о встрече будет приведена несколько позже.

Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа после визита в Москву спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа 6 августа. В настоящий момент стороны работают над ее параметрами.