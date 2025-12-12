Форма поиска по сайту

12 декабря, 17:41

Культура

Актер фильма "Письмо Деду Морозу" проведет встречу на Болотной площади

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Актер фильма "Письмо Деду Морозу" Антон Филипенко 16 декабря встретится с поклонниками на Болотной площади и раздаст памятные сувениры, сообщает портал мэра и правительства.

В арт-павильоне "Фабрика подарков" гости смогут с 14:00 до 15:00 сфотографироваться с артистом и взять автограф. Мероприятие пройдет в рамках проектов "Сделано в Москве" и "Зима в Москве".

Картина киностудии Горького стала главным проектом юбилейного 110-го года студии. В основе сюжета – история о том, как детские мечты из 1990-х годов оживают благодаря волшебному почтовому ящику, жизнь обычной семьи превращается в приключение.

В кино снялись Наталия Орейро, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов и Дима Билан. Фильм доступен для просмотра в кинотеатрах по всей стране.

Также в арт-павильоне есть конвейер с упаковкой подарков, генератор желаний, мастер-классы и товары столичных брендов.

Кроме того, на Болотной площади установлен флагманский почтовый ящик федерального проекта "Письмо Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга", куда до 15 января можно отправить свое письмо.

Ранее стало известно, что на Красной площади открылся благотворительный павильон "Фабрика подарков". Он работает по будням с 11:00 до 22:00, в пятницу – с 10:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.

Посетители могут принести сладости, подарочные наборы, теплые вещи и средства гигиены для военнослужащих, а также игрушки, книги, школьные принадлежности и сладкие наборы для детей из новых регионов.

Сюжет: Зима в Москве
