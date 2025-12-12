В рамках проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади появился фудкорт

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Фудкорт с кухнями из семи стран заработал в арт-павильоне "Фабрика подарков" проектов "Сделано в Москве" и "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства.

Среди них – греческое бистро "Греки здесь", кафе "Новые русские пельмени", семейная пиццерия Pizza Volante с итальянской кухней, немецкая закусочная Currywurst, бургерная Burger Heroes, чайная станция "Московское чаепитие" и кофейня "Сделано в Москве". Фудкорт располагается на втором этаже.

Включение зоны общепита дает столичным рестораторам новые возможности для развития бизнеса и привлечения клиентов. Предприниматели могут повысить узнаваемость своих брендов.

Также главными объектами арт-павильона стали конвейер с подарочной упаковкой и интерактивный генератор желаний. На площадке представлен широкий ассортимент товаров московских брендов, проходят мастер-классы, а каждый желающий может отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг через специальный почтовый ящик.

Кроме того, здесь работает бесплатный каток.

Ранее в столице прошло открытие торговых площадок. Гости могут попробовать тройную уху из нельмы, муксуна и омуля, разнообразные новогодние десерты, а также бутерброд "Боярский" с бужениной. Кроме того, на площадках представлены декоративные шары, рождественские фонари, натуральные свечи и оригинальные изделия ручной работы.