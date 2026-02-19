Путин описал высший статус решения судов словами Александра III

Фото: kremlin.ru

Решения Верховного и Конституционного судов должны обладать высшим статусом, как монаршее повеление, заявил Владимир Путин на совещании судей, процитировав императора Александра III.

Во время мероприятия председатель Верховного суда Игорь Краснов сослался на высказывание Петра I. Путин, в свою очередь, отметил, что он мог бы вспомнить и слова Александра III, который сказал: "Чего ни сделаешь – из всего сделают высочайшее повеление".

При этом глава государства отметил, что он сказал это с иронией.

"Но что точно хотелось бы в этой связи отметить, что постановления Пленума Верховного суда – так же, впрочем, как и решения Конституционного суда, – и должны иметь силу высочайшего повеления", – указал президент.

Российский лидер добавил, что это гарантирует России стабильность законодательной деятельности и качество принимаемых решений. От них, например, зависят внутриполитическая ситуация, социальная сфера и экономика, а также "самочувствие общества в целом".

Ранее Путин высказал мнение, что арест по обвинению в небольших правонарушениях не всегда обоснован. Российский лидер процитировал фразу из фильма "Место встречи изменить нельзя" о том, что "вор должен сидеть в тюрьме", однако, уточнил он, "есть нюансы".

По его словам, за небольшие правонарушения сразу "запирать человека за решетку" не всегда является обоснованным решением, "самое главное – чтобы наказание было неизбежным".

