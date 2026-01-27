Верховный суд РФ инициировал изменения кассации для мировых судов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Верховный суд (ВС) РФ выступил с инициативой изменить порядок рассмотрения кассационных жалоб на решения мировых судей, предложив передать эти полномочия от окружных судов президиумам высших судов субъектов.

Соответствующие законопроекты о внесении изменений в законы "О судебной системе РФ", "О судах общей юрисдикции в РФ", в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, КоАП и УПК одобрил для внесения в Госдуму пленум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова.

Также инициатива предусматривает отказ от сплошной кассации по решениям мировых судей. В отношении гражданских и административных дел, в том числе связанных со спорами граждан с госорганами и должностными лицами, предлагается вернуть выборочную кассацию в президиумах региональных судов. Также сейчас действует вторая кассация в случае подачи кассационных жалоб в ВС, когда судья может отказать в передаче жалобы на рассмотрение, если нет оснований для пересмотра постановлений в кассационном порядке.

Жалобы на решения мировых судов по делам об административных правонарушениях же будут рассматриваться председателями высших судов регионов России, их заместителями или судьями этих судов. В настоящее время кассационной инстанцией являются председатели, заместители или уполномоченные судьи окружных кассационных судов. При второй кассации это председатель Верховного суда, его заместители либо судьи, которых наделили такими полномочиями.

Верховный суд РФ отметил, что выделение в системе судов общей юрисдикции апелляционных и кассационных судов, которые не привязаны к административно-территориальному делению субъектов, а также начали работу с 1 октября 2019 года, поспособствовало улучшению инстанционной структуры, обеспечению независимости апелляционных и кассационных звеньев, а также равномерному распределению нагрузки между судьями.

"Вместе с тем наработанная более чем за шесть лет практика кассационных судов общей юрисдикции выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы", – сказано в пояснительной записке.

В 2024 году кассационные суды рассмотрели 2 430 уголовных дел в отношении 2 484 человек, 23 442 гражданских дела, 562 административных дела, протесты и жалобы, которые касались 21 417 постановлений по делам об административных правонарушениях.

В среднем один судья кассационного суда при этом рассматривал 9,1 жалобы и представления по уголовным делам, 24,8 – по гражданским и 4,1 – по административным делам.

В целом в среднем за месяц в 2024-м на судью приходилось 3,3 уголовного дела, 20,6 гражданского, 3,7 административного и 6,3 дела об административных правонарушениях.

При этом, добавили в ВС, верховные суды республик, краевые и областные суды, а также приравненные к ним инстанции, которые отвечают за кадровое обеспечение судов, принимают участие в аттестации и повышении квалификации судей и несут ответственность за качество правосудия в субъекте РФ, не обладают полномочиями по контролю за законностью решений мировых судей. Кроме того, они не могут проанализировать и обобщить судебную практику мировых судей.

Если законопроект будет принят, повысится доступность правосудия среди россиян, так как у них появится возможность принимать участие в заседаниях кассационной инстанции, которая находится там же, где живут стороны процесса. Кроме того, снизятся расходы, которые компенсирует федеральный бюджет, а также нагрузка на судей. При этом сохранится возможность обжаловать решения, которые примут президиумы региональных судов или судьи.



Что касается сохранения выборочной кассации по уголовным делам, подсудным мировым судьям, Верховный суд напомнил, что предусмотренный УПК порядок единоличного предварительного рассмотрения судьей кассационной жалобы направлен на недопущение заведомо необоснованных обращений и на выявление существенных нарушений закона, которые могут стать основанием для пересмотра решений, которые уже вступили в силу.

Это соответствует природе соответствует природе и назначению кассации и не противоречит праву на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. При этом все участники процесса также могут обжаловать решения.

Таким образом, поправки сформируют необходимый "фильтр", который исключит обязательное проведение кассационного судебного разбирательства по делам, относящимся к подсудности мировых судей, если на то нет оснований. При этом гарантии прав участников процесса не снизятся.

