20 января, 20:35

Верховный суд РФ разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей

Фото: 123RF.com/zaikina

Интересы ребенка необходимо учитывать в приоритетном порядке при определении, с кем из родителей он будет проживать. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС) РФ.

ВС РФ рассказал об иске бывших супругов из Ростовской области, которые хотели определить, с кем из них будет проживать несовершеннолетний сын. Суд первой инстанции установил, что ребенок будет жить с отцом. После этого была подана апелляция, которая отменила данное решение и обязала вернуть сына матери. Было указано на отсутствие исключительных обстоятельств, которые позволили бы их разлучить.

При этом отмечается, что интересы ребенка судом не учитывались. После этого отец обратился в Верховный суд с жалобой, в которой было указано, что Апелляционный суд не дал объяснений, почему проживание с матерью является более предпочтительным. Кроме того, не была дана оценка заключению органа опеки, который допускал проживание с отцом. Также не был учтен и тот факт, что фактически ребенок чаще всего находился именно с мужчиной.

Было также указано, что по закону суд обязательно должен был выслушать мнение ребенка, который достиг десятилетнего возраста. Однако оно было проигнорировано, так же как и заключения судебной психологической экспертизы, согласно которым мальчик осознанно хотел проживать именно с отцом.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ назвала недопустимым формальное решение без анализа всех обстоятельств, а также мнения ребенка и его психологического состояния.

Ранее на портале "Госуслуги" запустили реестр злостных неплательщиков алиментов. В категорию злостных должников попадают граждане, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или же находятся в розыске приставами. Проверить человека можно при поиске в реестре по ФИО и дате рождения.

