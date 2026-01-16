Форма поиска по сайту

16 января, 21:12

Общество

ВС разъяснил, что брак с россиянином не препятствует выдворению из РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Брак с гражданами России не освобождает иностранцев от мер миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС) страны.

ВС рассмотрел обращение украинки, которая отбыла срок за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и потребовала отменить решение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о нежелательности ее пребывания в России.

Заявительница сказала, что это нарушает ее право на личную и семейную жизнь, поскольку в РФ она живет долгое время и планирует выйти замуж за россиянина. Суд первой инстанции, а также апелляционный суд отклонили ее требования. Кассационный суд встал на сторону женщины, отменив решения предыдущих инстанций, однако ВС не согласился с таким подходом.

Судебная коллегия по административным делам разъяснила, что факт заключения брака после вынесения решения о нежелательности пребывания не имеет правового значения для рассмотрения дела. Кроме того, наличие семьи не освобождает иностранца от мер миграционного контроля.

Ранее в Госдуму внесли проект, предлагающий установить для мигрантов единый срок прохождения медицинского освидетельствования – в течение 30 календарных дней со въезда в страну. Ожидается, что оно будет проводиться за счет средств иностранных граждан.

Более того, предлагается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по оформлению заключений и проведению освидетельствования.

С миграционного учета за отсутствие геоданных в "Амине" сняты 139 тыс человек

