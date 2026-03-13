Уголовное дело возбуждено после пожара в пансионате в подмосковных Химках

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после пожара в частном пансионате для пожилых людей в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводят допросы и выясняют все обстоятельства случившегося.

В ведомстве указали, что в результате случившегося никто не пострадал. Однако, как заявила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, при пожаре травмировался 1 человек.

На данный момент возгорание полностью ликвидировано. К тушению пожара привлекались 45 огнеборцев и 15 единиц техники, в том числе 21 специалист и 7 единиц техники от МЧС России.

Информация о возгорании в пансионате в деревне Брехово в Химках появилась 13 марта. Сильное задымление было зафиксировано в двухэтажном деревянном здании.

Позднее пожар был локализован на площади 60 "квадратов". Предварительно, из здания удалось эвакуировать 59 человек, из них 55 постояльцев. Также были спасены 7 граждан.

Прокуратура после случившегося организовала проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования. Ведомство даст оценку исполнению требований закона, в том числе о пожарной безопасности, а также действиям должностных лиц, которые были ответственными за профилактику подобных нарушений.

