13 марта, 17:12
Пожар в пансионате в подмосковных Химках локализован
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возгорание, которое произошло на территории пансионата в подмосковных Химках, локализовано на площади 60 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Огнеборцы продолжают ликвидацию пожара. К работам привлечены 45 человек и 15 единиц техники.
О возгорании на территории пансионата в деревне Брехово стало известно 13 марта. Сильное задымление было выявлено в двухэтажном деревянном здании.
Спасатели эвакуировали 50 человек, а также спасли 4 граждан. Однако, по данным СМИ, 3 человека пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое.
