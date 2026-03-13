Пожар в пансионате в подмосковных Химках локализован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание, которое произошло на территории пансионата в подмосковных Химках, локализовано на площади 60 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Огнеборцы продолжают ликвидацию пожара. К работам привлечены 45 человек и 15 единиц техники.

О возгорании на территории пансионата в деревне Брехово стало известно 13 марта. Сильное задымление было выявлено в двухэтажном деревянном здании.

Спасатели эвакуировали 50 человек, а также спасли 4 граждан. Однако, по данным СМИ, 3 человека пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое.