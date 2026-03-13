13 марта, 18:26

Происшествия

Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в пансионате в Химках

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пострадавших и погибших при пожаре, который произошел в частном пансионате для пожилых людей в подмосковных Химках, не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку по факту произошедшего. В рамках надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Кроме того, прокуратура даст оценку исполнению требований закона, в том числе о пожарной безопасности, а также действиям должностных лиц, которые были ответственными за профилактику подобных нарушений.

По итогам проверки ведомство примет меры реагирования.

В свою очередь, как рассказали РИА Новости в подмосковном Минздраве, в результате пожара пострадал один человек. При этом на месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и центра медицины катастроф.

О возгорании на территории пансионата в деревне Брехово в Химках стало известно 13 марта. Сильное задымление было выявлено в двухэтажном деревянном здании.

Спустя время возгорание было локализовано на площади 60 квадратных метров. Позднее огнеборцы ликвидировали открытое горение. К работам были привлечены 45 человек и 15 единиц техники.

По предварительным данным, из здания были эвакуированы 59 человек, из них 55 постояльцев. Также были спасены семь человек.

