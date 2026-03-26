26 марта, 17:46

Политика

Российская делегация начала переговоры с конгрессменами США

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Делегация Государственной думы приступила к переговорам с американскими конгрессменами. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в телеграм-канале.

В январе 2026 года член палаты представителей США Анна Паулина Луна пригласила российских парламентариев на консультации с американскими коллегами, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Госдепартамент США одобрил эту инициативу.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил, что встреча состоится, при этом состав делегации утвержден, и главной темой переговоров будет снятие санкций с российских парламентариев.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий 26 марта заявил, что в состав делегации Госдумы для поездки в США вошел Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова. При этом Слуцкому вновь отказали в выдаче визы, в связи с чем он не смог присоединиться к коллегам.

Примечательно, что в посольстве РФ визит депутатов в Соединенные Штаты назвали шагом к снятию накопившихся "раздражителей". Кроме того, в ведомстве отметили, что данные вопросы ранее уже поднимались во время телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

