Российская делегация начала переговоры с конгрессменами США

Делегация Государственной думы приступила к переговорам с американскими конгрессменами. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в телеграм-канале.

В январе 2026 года член палаты представителей США Анна Паулина Луна пригласила российских парламентариев на консультации с американскими коллегами, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Госдепартамент США одобрил эту инициативу.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил, что встреча состоится, при этом состав делегации утвержден, и главной темой переговоров будет снятие санкций с российских парламентариев.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий 26 марта заявил, что в состав делегации Госдумы для поездки в США вошел Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова. При этом Слуцкому вновь отказали в выдаче визы, в связи с чем он не смог присоединиться к коллегам.

Примечательно, что в посольстве РФ визит депутатов в Соединенные Штаты назвали шагом к снятию накопившихся "раздражителей". Кроме того, в ведомстве отметили, что данные вопросы ранее уже поднимались во время телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.