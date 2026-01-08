Форма поиска по сайту

Четырех депутатов Госдумы пригласили в Вашингтон для переговоров по Украине

Фото: depositphotos/etienjones

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что четыре депутата Госдумы РФ приглашены в Вашингтон для участия в консультациях с американскими законодателями, в том числе об урегулировании конфликта на Украине. Об этом политик написала на своей странице в соцсети X.

Луна подчеркнула, что получила разрешение на эту встречу от Госдепартамента США. Российским депутатам было направлено официальное приглашение на переговоры. Встреча запланирована на январь 2026 года.

"Мир всегда должен одерживать верх, а ведущую роль на переговорах должны играть здравомыслящие люди", - добавила Луна.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер допустил, что стороны конфликта на Украине находятся "на пороге" мирного урегулирования. По его словам, по результатам встречи "коалиции желающих" в Париже стоит ожидать финализации некоторых соглашений.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении еще одного раунда переговоров в Париже. Темами станут вопросы контроля над Запорожской АЭС и территориями

Сюжет: Переговоры по Украине
