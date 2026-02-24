Подразделения ПВО сбили 24 беспилотника над регионами РФ за 3 часа

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России вечером 23 февраля. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны были уничтожены в период с 20:00 до 23:00. По данным ведомства, 9 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 7 – в Белгородской области, 6 – в Краснодарском крае, а также по 1 – в Крыму и над Азовским морем.

Ранее резервуар с топливом загорелся на нефтебазе на юге Луганска после атаки двух вражеских беспилотников. Также был ранен сотрудник охраны предприятия. Следователи приступили к фиксации последствий атаки.

Еще одна атака украинского БПЛА произошла до этого в селе Подывотье в Брянской области, в результате которой пострадал местный житель. Мужчину доставили в медучреждение, врачи оказали ему всю необходимую помощь.