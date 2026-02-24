В Сети появился первый тизер третьего сезона "Уэнсдей"

Netflix представил первый тизер третьего сезона сериала "Уэнсдей". Премьера новых серий запланирована на 2027 год.

В ролике перечислены имена ключевых персонажей и актеров, которые вернутся к своим ролям. Съемки третьего сезона проходят в Ирландии.

К проекту присоединилась Вайнона Райдер – она исполнит эпизодическую роль Табиты. Режиссер Тим Бертон назвал актрису своей близкой подругой и подчеркнул, что она органично впишется в готическую атмосферу сериала. Также в трейлере было замечено имя Евы Грин.

Ранее появился трейлер продолжения сериала "Клиника". Премьера новых серий состоится 25 февраля – в этот день будут сразу два эпизода. В продолжении зрители увидят повзрослевших персонажей, которые столкнутся с новыми профессиональными трудностями, пытаясь сохранить свою дружбу.