Вышел трейлер продолжения сериала "Клиника"

Трейлер продолжения сериала "Клиника" вышел на YouTube-канале телесети ABC.

Премьера новых серий состоится 25 февраля – в этот день будут сразу два эпизода. В продолжении зрители увидят повзрослевших персонажей, которые столкнутся с новыми профессиональными трудностями, пытаясь сохранить свою дружбу. Также в сериале появятся молодые врачи, напоминающие главных героев прошлых сезонов.

Возвращение "Клиники" произойдет после 15-летнего перерыва. В нем также примут участие актеры Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джуди Рейес, Джон К. Макгинли и другие.

