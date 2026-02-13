Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Месть немецкого канцлера Фридриха Мерца президенту Франции Эммануэлю Макрону за провал плана по передаче Украине активов РФ может разрушить европейское единство в борьбе с Россией. Об этом говорится в статье издания La Repubblica.

По мнению журналистов, Мерц начал готовить план мести после того, как "проиграл схватку" за конфискацию замороженных активов РФ в Бельгии, а также борьбу против соглашения с МЕРКОСУР. Канцлер ФРГ обвиняет Макрона и председателя Евросовета Антониу Кошту в том, что они подготовили для него ловушку под видом кредита Киеву в 90 миллиардов евро.

Теперь Мерц планирует продвигать прекращение выпуска новых еврооблигаций и создание системы обороны, которая будет основываться на национальных армиях.

Ранее СМИ выяснили о еще одном конфликте в Европе, который происходит между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас.

Каллас в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен является диктатором, однако "мало что может с этим поделать". Отношения председателя ЕК с предыдущим главой евродипломатии Жозепом Боррелем "были очень плохими", а с его преемницей Каллас ситуация якобы "еще хуже".

Журналисты отмечают, что подобная несогласованность в руководстве Европы также может привести к краху Евросоюза.