Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 06:41

Политика
Главная / Новости /

La Repubblica: месть Мерца Макрону может разрушить Евросоюз

СМИ предрекли крах Евросоюза из-за мести Мерца Макрону

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Месть немецкого канцлера Фридриха Мерца президенту Франции Эммануэлю Макрону за провал плана по передаче Украине активов РФ может разрушить европейское единство в борьбе с Россией. Об этом говорится в статье издания La Repubblica.

По мнению журналистов, Мерц начал готовить план мести после того, как "проиграл схватку" за конфискацию замороженных активов РФ в Бельгии, а также борьбу против соглашения с МЕРКОСУР. Канцлер ФРГ обвиняет Макрона и председателя Евросовета Антониу Кошту в том, что они подготовили для него ловушку под видом кредита Киеву в 90 миллиардов евро.

Теперь Мерц планирует продвигать прекращение выпуска новых еврооблигаций и создание системы обороны, которая будет основываться на национальных армиях.

Ранее СМИ выяснили о еще одном конфликте в Европе, который происходит между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас.

Каллас в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен является диктатором, однако "мало что может с этим поделать". Отношения председателя ЕК с предыдущим главой евродипломатии Жозепом Боррелем "были очень плохими", а с его преемницей Каллас ситуация якобы "еще хуже".

Журналисты отмечают, что подобная несогласованность в руководстве Европы также может привести к краху Евросоюза.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика