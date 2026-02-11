Фото: ТАСС/EPA/JUSSI ESKOLA

Европейские политики не должны "царапать" двери Кремля. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

Он заявил, что видит возможность действовать сообща, а не посылать представителей стучать в двери Кремля и разговаривать с другим представителем.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз и НАТО делают опасные шаги, приближающие их прямому военному конфликту с Россией. Премьер также напомнил, что объединение "готовится к вступлению в войну к 2030 году".

При этом Владимир Путин уже подчеркивал, что Россия готова работать с Великобританией, Европой и США. Однако это может произойти только при уважительном отношении друг к другу.