Москва предупредила посольства Прибалтики о принятых в их отношении решениях

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольства прибалтийских государств в скором времени будут уведомлены о принятых в их адрес решениях. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

"С учетом отсутствия адекватной реакции в ближайшие дни посольствам прибалтийских стран будет объявлено о принятых в отношении этих диппредставительств решениях", – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

МИД России выразил протест временным поверенным Латвии, Литвы и Эстонии в конце декабря прошлого года. Данные меры были приняты в связи с введением властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине.

Как пояснили в дипведомстве, соответствующие действия затрудняют деятельность российских загранучреждений и нарушают статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.