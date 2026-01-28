Литва запретила въезд российским авто с более чем 200 л топлива

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Кабинет министров Литвы одобрил запрет на въезд в страну машин из России и Белоруссии с более чем 200 литрами топлива в баке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Соответствующее предложение внес таможенный департамент. По его утверждению избыточное горючее в баках в дальнейшем сливают на продажу.

При этом, согласно данным ведомства, в среднем в сутки на территорию Литвы въезжают около 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией. За месяц их количество достигает 7,1 тысячи.

Если из одной фуры незаконно сливается 500 литров дизельного топлива, за сутки это будет 100 тысяч литров, что приведет к потери государством 2,2 миллиона евро в виде неуплаченных налогов за месяц.

Ранее сообщалось, что Литва стала усиливать укрепления на границе с Россией и Белоруссией. Военные рассказали, что началась подготовка к созданию Балтийской линии обороны. На мостах устанавливают специальные конструкции для размещения взрывчаток.

Кроме того, у границы появились несколько десятков пунктов, где будут храниться противотанковые и иные заграждения.