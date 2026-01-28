Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 16:30

Политика

Литва запретила въезд российским авто с более чем 200 л топлива

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Кабинет министров Литвы одобрил запрет на въезд в страну машин из России и Белоруссии с более чем 200 литрами топлива в баке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Соответствующее предложение внес таможенный департамент. По его утверждению избыточное горючее в баках в дальнейшем сливают на продажу.

При этом, согласно данным ведомства, в среднем в сутки на территорию Литвы въезжают около 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией. За месяц их количество достигает 7,1 тысячи.

Если из одной фуры незаконно сливается 500 литров дизельного топлива, за сутки это будет 100 тысяч литров, что приведет к потери государством 2,2 миллиона евро в виде неуплаченных налогов за месяц.

Ранее сообщалось, что Литва стала усиливать укрепления на границе с Россией и Белоруссией. Военные рассказали, что началась подготовка к созданию Балтийской линии обороны. На мостах устанавливают специальные конструкции для размещения взрывчаток.

Кроме того, у границы появились несколько десятков пунктов, где будут храниться противотанковые и иные заграждения.

Читайте также


политикатранспортавто

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика