26 января, 07:48

Оформление грузовиков на границе Белоруссии с Литвой возобновлено

Фото: depositphotos/BIG_TAU

Литовские пограничные службы полностью восстановили приостановленный с 24 января процесс оформления грузовых автомобилей на границе с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета.

Власти Литвы объявили о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц еще в конце октября прошлого года. Премьер-министр Инга Ругинене объяснила это решение приоритетом безопасности граждан, указав на некие угрозы из Минска.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков связал действия Вильнюса с желанием получить выгоду от Евросоюза. В частности, политик напомнил, после заявлений Варшавы о "катастрофической" ситуации и закрытия границы с Минском Польша получила кредит в 43,5 миллиарда евро на оборону.

В свою очередь, советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас заявил, что белорусская сторона отказалась пропустить в страну застрявшие на границе фуры. Большегрузы якобы не смогли проехать через контрольно-пропускной пункт "Шальчининкай".

Однако белорусский МИД опроверг эти обвинения, заявив, что Вильнюс пытается ввести перевозчиков в заблуждение. Уточнялось, что Минск ничего и никому не запрещал, а граница была закрыта инициативой литовской стороны.

Вскоре 1,1 тысячи фур переместили на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Котловка". При этом белорусский президент Александр Лукашенко предупредил о возможной конфискации литовских грузовиков.

Тем не менее после обращения Вильнюса он поручил министерству иностранных дел республики организовать переговоры о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Литвой.

