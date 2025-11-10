Литва повторно попросит Белоруссию пропустить через границу свои фуры

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Литва повторно попросит Белоруссию открыть два контрольно-пропускных пункта в обе стороны, чтобы литовские фуры смогли проехать через границу. Об этом сообщил председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, передает ТАСС.

Обращение будет направлено уполномоченным по границе. При этом первое подобное письмо не возымело успеха.

29 октября литовские власти объявили о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Премьер-министр страны Инга Ругинене объясняла такой шаг приоритетом безопасности граждан. Она также указала, что некие угрозы исходят именно из Минска.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков связал данное решение Литвы с желанием получить выгоду от Евросоюза. Он напомнил, что после заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43,5 миллиарда евро на нужды обороны.

Затем советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас заявил, что Минск отказался пропустить в Литву застрявшие на границе в Белоруссии литовские фуры. Большегрузы якобы не смогли проехать через контрольно-пропускной пункт "Шальчининкай".

Белорусский МИД опроверг эту информацию и заявил, что Вильнюс пытается ввести перевозчиков в заблуждение. Уточнялось, что Минск ничего и никому не запрещал, а граница была закрыта по инициативе литовской стороны. Глава ведомства Максим Рыженков добавил, что Вильнюс пытается извлечь политическую выгоду из этой ситуации.

Спустя время 1,1 тысячи грузовиков были перемещены на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Котловка". Позднее белорусский президент Александр Лукашенко допустил конфискацию литовских фур, застрявших в стране.

Он объяснил, что Минск вынужден платить 120 евро в сутки за услуги охранников. Глава Белоруссии призвал Вильнюс заплатить за охрану и забрать автомобили с грузом.

