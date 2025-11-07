Лукашенко дал указания в отношении действий пограничников на границе с Литвой

Фото: depositphotos/palinchak

Белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился о действии пограничников на границе с Литвой. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".

Уточняется, что новые указания были даны после доклада председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Константина Молостова, который касался ситуации на литовской границе.

Также добавляется, что после обсуждения данного вопроса будет налажена работа на всей границе с Литвой.

В конце октября прибалтийская страна закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска: "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причиной данного решения были названы метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между государствами.

Погранкомитет Белоруссии заявил, что Литва приняла это решение в одностороннем порядке. Более того, она не сообщала о фактах нарушения госграницы, в том числе в воздухе.

Позже литовские власти объявили о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны.