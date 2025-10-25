Погранкомитет Белоруссии: Литва не сообщала о нарушениях госграницы

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Литва, которая в одностороннем порядке приостановила работу двух пунктов пропуска, не уведомляла Белоруссию о фактах нарушения госграницы, в том числе в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба пограничного комитета республики.

В ведомстве рассказали, что машины перестали проезжать через "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") с 24 октября с 21:40. При этом официального уведомления от Литвы по линии погранпредставителей или оперативно-дежурной службы не поступало.

По состоянию на 09:00 25 октября, въезд в Евросоюз перед "Мядининкай" ждут 890 транспортных средств, перед "Шальчининкай" – 815.

При этом премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила вечером 24 октября, что страна закрывает до полудня 25-го числа два оставшихся на границе с Белоруссией пункта пропуска. Такое решение было принято из-за метеозондов.

Ранее аэропорт Вильнюса приостанавливал свою работу из-за десятков метеорологических зондов. Аэропорт не работал несколько часов. Однако спустя время был возобновлен прием и выпуск самолетов.

По данным СМИ, одноразовые аэростаты использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву. Полиция изъяла часть зондов и семь тысяч пачек сигарет, а одного из подозреваемых задержали.

