Лукашенко отверг причастность Белоруссии к ЧП с дронами в Польше и Литве

Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко отверг причастность республики к происшествиям с БПЛА, которые были замечены в Польше и Литве. Об этом он сообщил на церемонии вручения госнаград, передает госагентство БелТА.

9 сентября Вильнюсский международный аэропорт не принимал и не отправлял самолеты из-за обнаруженного неопознанного летающего объекта.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши закрывались из-за незапланированной военной активности. Премьер-министр республики Дональд Туск рассказал, что эта мера была принята из-за нарушения воздушного пространства. По его словам, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

Фрагменты БПЛА нашли в 10 населенных пунктах Польши. Всего было сбито около 12 беспилотников.

В связи со случившимся в польский МИД был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш. Тот, в свою очередь, заявил, что республика не имела доказательств, которые подтверждали бы, что сбитые БПЛА принадлежали российской стороне.

МИД Великобритании также не предоставил послу России в Лондоне Андрею Келину доказательств причастности российских военных к инциденту с беспилотниками в Польше. Президент США Дональд Трамп предположил, что случившееся могло быть ошибкой.

В Минобороны РФ, комментируя происшествие, заявляли, что российские военные в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых в ходе атаке дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.

Генштаб Белоруссии также подчеркнул, что предупреждал Польшу и Литву о приближении неизвестных БПЛА к границам государств. В свою очередь, Североатлантический альянс по просьбе республики применил статью 4 Договора о НАТО и приступил к консультациям.

После произошедшего польское агентство воздушного транспорта ограничило до 10 декабря полеты гражданских самолетов и БПЛА вдоль границы с Белоруссией и Украиной. 15 сентября служба госохраны Польши ликвидировала беспилотник, который летел над правительственными зданиями в Варшаве. Местные полицейские задержали двух граждан Белоруссии.

